FC Twente vraagt KNVB om competitie later te starten

FC Twente heeft de KNVB gevraagd of het nieuwe voetbalseizoen mogelijk iets later kan beginnen. De kans is dan groter dat de clubs in volle stadions kunnen spelen. Het onderwerp komt over twee weken ter sprake bij de algemene vergadering betaald voetbal, op 18 juni.

,,De competitiestart staat weliswaar gepland in het weekend van zaterdag 14 augustus, maar wellicht kunnen bij verdere gunstige ontwikkelingen de stadions dan al volledig open”, zegt algemeen directeur Paul van der Kraan van FC Twente. ,,We hebben de KNVB aangegeven om te overwegen om de competitie eventueel iets later te starten.” Volgens Van der Kraan hebben de betaaldvoetbalclubs daar onderling al over gesproken.

De KNVB wil niet inhoudelijk reageren op de suggestie vanuit Enschede. ,,In de week van 21 juni wordt de exit-strategie bekendgemaakt vanuit het kabinet”, zegt een woordvoerder van de bond. “Tot die tijd zijn er nog geen officiële richtlijnen. We overleggen altijd met de clubs over de voetbalkalender.”



Demissionair minister Hugo de Jonge zei onlangs dat alle volwassenen naar verwachting voor 1 september gevaccineerd kunnen zijn tegen het coronavirus. De meeste coronamaatregelen, zoals de mondkapjesplicht en de 1,5 meter afstand, kunnen dan vervallen. ,,Voor het betaald voetbal zijn dit mooie berichten en biedt het perspectief om komend seizoen weer in volle stadions te spelen”, aldus Van der Kraan. Bij FC Twente hebben al ruim 15.000 supporters hun seizoenkaart verlengd.

Het seizoen 2021-2022 start op vrijdag 6 augustus met de eerste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie. Een dag later staat ook de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV op het programma. De Eredivisie begint volgens de planning een week daarna. De competitie eindigt op 15 mei 2022, gevolgd door twee weken play-offs. Het WK van 2022 in Qatar wordt niet in de zomer gehouden, maar van 21 november tot en met 18 december volgend jaar.

