FC Twente wil Feyenoord waarschuwen, Sparta de degradatiezone verlaten

Met alle beren nog op de weg is de titel voor Ajax ook geen uitgemaak­te zaak meer

Wat een uitmuntend seizoen voor Ajax had moeten worden, kan na de verloren bekerfinale tegen PSV alleen nog gered worden met de landstitel. En die is - zeker met alle beren op de weg - ook geen uitgemaakte zaak meer. Trainer en captain weigeren te bibberen. ,,We zijn grote jongens.”

18 april