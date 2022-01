FC Utrecht-captain Janssen neemt voortouw in strijd tegen corona: ‘Profvoetballers, laat je vaccineren’

Terugkeer Brian Brobbey bij Ajax: ‘Belangrijk dat er een extra aanvaller kwam’

Brian Brobbey is een half jaar na zijn vertrek uit Amsterdam weer terug bij Ajax. De negentienjarige spits komt over van RB Leipzig, waar hij niet tot scoren kwam in de 252 speelminuten die hij kreeg. Brobbey wordt voor de rest van het seizoen gehuurd zonder optie tot koop.

