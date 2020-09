FC Utrecht-captain Willem Janssen: ‘Ik heb een jasje uitgedaan’

Door Tim Reedijk



Het jaar 2020 is maar weinig mensen gunstig gezind. In zekere zin straalt de symboliek van dit kalenderjaar wel een beetje af op Willem Janssen (34), de aanvoerder van FC Utrecht. 2020 is nog jong en onschuldig als Janssen in de vrieskou op het kunstgrasveld van FC Eindhoven zijn kruisband scheurt.



Vastberaden als hij is, werkt hij zich maandenlang in het zweet op de KNVB Campus in Zeist. Beetje bij beetje bij beetje ziet Janssen in zicht komen waarvoor hij als jochie aanmeldde bij EWC ‘46 in Well: de bal, het veld en de groepsdynamiek. Het enige dat hem kan weerhouden van een rentree is dat staafje in zijn neus. En warempel, positief. Eén dag voor het moment dat hij bij Jong FC Utrecht zijn eerste minuten zou gaan maken na een revalidatieperiode van zeven maanden en een week, werpt een positieve coronatest hem terug. ,,En dan zit je tweeënhalve week thuis”, verzucht Janssen.