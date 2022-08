FC Utrecht-coach Fraser is in aanloop naar FC Emmen-uit realistisch: ‘Je snuit houden en nederig zijn’

Hij is er de man niet naar om excuses te zoeken, zegt Henk Fraser, de trainer van FC Utrecht. En daarom waagt hij zich maar niet aan overpeinzingen als ‘wat als zijn elftal tegen RKC en Cambuur gewoon de kansen had benut?’ ,,Je snuit houden, nederig zijn; dat is het enige dat je als coach nu kunt doen”, vindt de oud-verdediger. ,,Men kijkt toch vooral naar de resultaten. En die resultaten vielen in de eerste twee wedstrijden tegen. Simpel.”

Dat er wel degelijk excuses zijn die Fraser op kan voeren, lijdt geen twijfel. Dat hij in een fors vernieuwde spelersgroep een nieuw systeem moet in zien te slijpen bijvoorbeeld. Dat diezelfde selectie al een flinke poos geteisterd wordt door veel blessuregevallen ook.

En dan moet de coach het morgenavond, tegen FC Emmen, ook nog eens stellen zonder de beoogde vervanger van de geblesseerde Mike van der Hoorn. Routinier Mark van der Maarel is eerder deze week vader geworden en is om die reden niet inzetbaar. Zo heeft hij zijn trainer dat aangegeven. ,,En daar ga ik verder geen waardeoordeel over vellen”, stelt Fraser.

‘Dominant spelen’

Mogelijk start de tegen Cambuur verdienstelijk ingevallen Ruben Kluivert morgenavond daarom in de basis bij FC Utrecht, dat volgens Fraser dominant wil spelen tegen FC Emmen. ,,Precies zoals we dat in fases tegen RKC en Cambuur ook hebben gedaan”, zegt hij. ,,Sterker: op momenten speelden we toen te aanvallend, waardoor we achterin kwetsbaar werden. De kansen afmaken; voor die opdracht staan we.”

