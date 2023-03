FC Utrecht-fans niet blij na videoboodschap Michael Silberbauer: ‘Niets lijkt meer authentiek te zijn’

,,Beste supporters, wat een plek in de halve finale had moeten zijn, werd een grote teleurstelling. We begrijpen de frustratie. We begrijpen het verdriet dat alle supporters van deze mooie club hebben. Wij voelen hetzelfde", begint Silberbauer zijn boodschap op rustige toon.



,,Helaas is het niet meer terug te draaien, maar wat een echte winnaar toont is niet het winnen, maar het rechten van de rug nadat je verliest. We willen een reactie tonen. We willen terugkomen en vechten om dit seizoen tot een succesvol einde te brengen. We hebben jullie nodig. Jullie support is een enorme motivatie voor ons. We willen dit samen doen, zodat FC Utrecht sterker terug kan komen.”