FC Utrecht geeft na heerlijke middag de zege in slotfase weg tegen Go Ahead

FC Utrecht had de winst al bijna binnen. En toen kwam Go Ahead Eagles alsnog langszij. De 2-2 in De Adelaarshorst volgde op een heerlijke voetbalmiddag, waarbij de ploegen kregen waar ze recht op hadden.

Met gevoel voor heroïek wreef Bas Dost eens over het ei op zijn hoofd, zo stevig verpakt in een wit bandage. Een tastbaar relikwie was het van een editie Go Ahead Eagles – FC Utrecht, waarin zijn elftal na een enerverende strijd in de slotfase de zege had weggegeven (2-2). En met diezelfde verbetenheid stond de spits, met het tijdelijke voorkomen van een zeerover, oog in oog met de meegereisde supporters.

Go Ahead Eagles – FC Utrecht had zondag alles wat voetbal leuk maakt. Spanning, strijd, een prachtige voetbalsfeer. Én, niet onbelangrijk, doelpunten. Vooral in de beginfase vielen ze bij bosjes. Binnen een kwartier scoorde FC Utrecht tweemaal, waarbij de verrassend opgestelde uitblinker Amin Younes even zo vaak een grote rol vertolkte.

De Duitser was de ‘aangever’ bij de eigen goal van de man met de fraaiste voetbalnaam van Go Ahead Eagles, Willum Willumsson. Zoals Younes later ook Sander van de Streek bediende bij de tweede Utrechtse goal. Het mooiste doelpunt viel daar precies tussenin. En dat kwam op naam van Bobby Adekanye van de thuisclub, die doelman Vasilis Barkas met een schot in de kruising kansloos liet.

Volledig scherm Bas Dost kreeg een flinke tik op zijn hoofd. © Pro Shots / Erik Pasman

Vermakelijke tweede helft

En ook na de pauze, toen de Deventenaren energiek jacht maakten op de gelijkmaker, viel er volop te genieten in De Adelaarshorst. Van Barkas, die FC Utrecht op de been hield na een inzet van Oliver Edvardsen. Van Luuk Brouwers, die de geblesseerd uitgevallen Jens Toornstra, prima verving op de voor hem zo vertrouwde grond. En van de spanning, die tot de laatste seconde door dat zo fantastische stadion gierde.

In die zin misstond de gelijkmaker van Sylla Sow in de slotminuut niet. Al zullen Silberbauer en zijn elftal, dat daarna via invaller Tasos Douvikas nog dé kans had op de winst, daar anders over denken. Met het uitduel met FC Twente voor de boeg, had FC Utrecht bij winst dé kans gehad om zich echt in de top van de ranglijst te nestelen. Zo ver komt het voorlopig niet nu, met het gelijkspel in Deventer als laatste wapenfeit. Maar genieten was het zondagmiddag, ruim negentig minuten aan een stuk.

