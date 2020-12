FC Utrecht hakt snel knoop door over Hake, weinig kans op duo Van Bommel/Sneijder

Frans van Seumeren heeft ‘geen moment genoten’ van jubileum­jaar FC Utrecht: ‘Ik hoef Gudde niet meer te spreken’

13:49 Het 50-jarige jubileum van FC Utrecht had het hoogtepunt in de clubhistorie kunnen worden. Maar het liep anders. Geen feest met fans, geen bekerfinale, geen Europees voetbal en geen gehoopte aanval op de top 3. Grootaandeelhouder Frans van Seumeren blikt terug op een donker jaar, maar ziet lichtpuntjes. ,,Misschien mogen we in maart weer met supporters in het stadion voetballen.”