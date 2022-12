FC Utrecht in eerste duel zonder Henk Fraser onderuit tegen Servette FC

WK Voetbalpod­cast | ‘Er is te veel kermis gecreëerd rondom strafschop­pen bij Oranje’

Marokko stunt weer op het WK en staat in de halve finale. Frankrijk is daarin de tegenstander. De AD WK Voetbalpodcast gaat over het succes van Marokko, de ‘last dance’ van Ronaldo, de kermis rondom strafschoppen bij Oranje en de lessen voor Ronald Koeman. Etienne Verhoeff bespreekt het met Maarten Wijffels en Mikos Gouka.

11 december