FC Utrecht laat Sparta volkomen kansloos na meesterwerk Maher

Fraser grijpt in

Sparta kwam er in de eerste helft totaal niet aan te pas en het lag aan FC Utrecht zelf dat de wedstrijd niet in het eerste bedrijf beslist was. Met name Gyrano Kerk miste opgelegde kansen, tweemaal oog in oog met Okoye. Een doelpunt van Adrián Dalmau werd afgekeurd wegens buitenspel. Het niveauverschil was voor Sparta-trainer Henk Fraser reden om in de rust rigoureus in te grijpen en behalve Mario Engels ook aanvoerder Adil Auassar naar de kant te halen.