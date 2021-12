FC Utrecht lijdt fors verlies, maar hield rekening met slechter scenario

Podcast | ‘Iedereen in de Kuip vindt het logisch dat de titel­strijd een onderwerp is’

Feyenoord komt vanavond in actie in de eredivisie tegen Heracles Almelo. Een inhaalduel, waarbij de Rotterdammers zich op plek 2 kunnen nestelen. De titelkansen van Feyenoord, het sombere verhaal van Chris Gyan, lege stadions en de invloed op het spel en ophef bij Juventus zijn de onderwerpen in deze AD Voetbalpodcast met Mikos Gouka en Etienne Verhoeff.

6:00