FC Utrecht speelt ook gelijk tegen Heerenveen in leeg Stadion Galgenwaard

FC Utrecht heeft na het gelijkspel bij VVV-Venlo ook twee punten laten liggen in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Het werd 1-1 in een leeg Stadion Galgenwaard. Na de vroege openingsgoal van Henk Veerman maakte Gyrano Kerk kort voor rust gelijk op aangeven van Mark van de Maarel.

FC Utrecht kreeg in de 96ste minuut nog een enorme kans op de 2-1, maar Mimoun Mahi schoot van dichtbij met links hard op de paal.

Heerenveen had vanavond de hulp van boven, dat kan niet anders. Stond Erwin Mulder niet in de weg, dan blokkeerde een Fries been een schot. Lucas Woudenberg had misschien wel de mooiste redding. Toen z’n goalie al geklopt was, redde hij knap op de lijn een harde poging van Bart Ramselaar. En in de slotseconde vlamde Mimoun Mahi op de lat.

Wie deert het wat in Friesland? Daar lijkt, misschien wel mede door de komst van Veerman, momenteel alles op z’n plek te vallen. Werd er de hele voorbereiding geen wedstrijd gewonnen, waren er grote zorgen over de kwaliteit van het elftal, nu staat Heerenveen met tien punten uit vier duels bovenaan in de competitie. Al is het maar voor even.

Bedenk ook even hoe anders Heerenveen zich het eerste halfuur manifesteerde ten opzichte van het oefenduel met FC Utrecht, amper anderhalve maand geleden. Toen liet de ploeg van trainer John van den Brom geen spaan heel van arme Friezen. Nu maakte de ploeg van Johnny Jansen een half uur lang het spel. Het resulteerde in een vroege treffer van de boomlange Henk Veerman. Hij werd knap weggestoken door Rodney Kongolo en schoot hard raak: 1-0.

Volledig scherm Joey Veerman en Simon Gustafson. © BSR Agency

Om de dominantie nog wat meer uit te drukken: in het eerste halfuur hadden Mitchel van Bergen en Henk Veerman ook al lat en paal geraakt. Toch mocht Heerenveen uiteindelijk na negentig minuten van geluk spreken dat het met een puntje terug naar het noorden afreisde. Want na het eerste halfuur was er maar één ploeg die het spel maakte en kansen creëerde: FC Utrecht. Heerenveen stond met de rug tegen de muur.

Gyrano Kerk poeierde vlak voor rust raak dan ook verdiend raak in de verre hoek: 1-1. Verdedigend zat de Friezen alles daarna mee. Was er nog wel een domper voor Heerenveen. Spits Henk Veerman, absoluut de beste speler van de bezoekers, viel na een uur met klachten uit. In Friesland bidden ze dat het niet ernstig is.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.