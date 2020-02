FC Utrecht strikt ervaren Senegalees international Lamine Sané

Na de blessure van Janssen ging FC Utrecht op zoek naar een centrale verdediger. De club hoopte Thomas Basila (20) los te weken van FC Nantes, maar die bleek niet haalbaar. In de laatste dagen van de transferwindow liet FC Utrecht blijken dat er niet koste wat kost iemand bij moest komen, om zo ook in te kunnen zetten op de eigen jeugd. Toen alle zogeheten buitenkansjes geen optie meer waren, leek de club zich er bij neer te leggen dat het de rest van het seizoen met een wat uitgedunde verdedigingslinie moest doen.



Technisch directeur Jordy Zuidam kon het niet laten rusten en keek ook na de deadline van de transferwindow om zich heen. Toen kwam Lamine Sané in beeld, die gisteren na zijn eerste training meteen een contract kreeg voorgeschoteld. ,,Met het aantrekken van Lamine voegen we een extra optie toe aan onze achterhoede met een flink pak ervaring”, zo is Zuidam op de website van FC Utrecht in zijn nopjes met zijn aanwinst. ,,Lamine is lang en kopsterk. Hij is sterk in de duels één-tegen-één, heeft een goede snelheid en blijft rustig onder druk. Bovendien heeft hij een geweldige persoonlijkheid. Hij kan als mentor van onze grote talenten een rol spelen in hun ontwikkeling, door zijn ervaring op hen over te dragen.”



Sané heeft meer dan 200 duels met Girondins Bordeaux in de Ligue 1 in de benen en kwam daarna uit voor Werder Bremen en Orlando City SC. De 35-voudig international genoot na zijn vertrek bij die club een transfervrije status.