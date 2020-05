FC Utrecht verkoopt als eerste voetbalclub in Nederland mondkapjes

ADO Den Haag benadert Spar­ta-assistent Rankovic in zoektocht naar nieuwe hoofdcoach

15:09 In de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer is ADO Den Haag uitgekomen bij Aleksandar Rankovic, die al een verleden als speler heeft bij de Haagse club. De vroegere middenvelder is nu nog assistent-trainer van Henk Fraser bij Sparta Rotterdam.