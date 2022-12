FC Utrecht verliest van FC Groningen en speelt in doelpuntrijk duel gelijk tegen ADO

FC Groningen heeft een oefenwedstrijd tegen FC Utrecht gewonnen. In Utrecht werd het 3-0 voor de Groningers.

Bij rust stond Groningen al met 2-0 voor. Tomas Suslov opende in de zevende minuut de score. Ricardo Pepi nam in de 23e minuut de 2-0 voor zijn rekening. In de 57ste minuut zorgde Pepi ook voor de 3-0.

Zowel Groningen als Utrecht zit op dit moment zonder hoofdtrainer. Dennis van der Ree neemt bij Groningen voorlopig de taken over van de ontslagen trainer Frank Wormuth. Bij Utrecht staat Aleksandar Rankovic voor de groep na het vertrek van hoofdtrainer Henk Fraser.

Utrecht staat momenteel zevende in de eredivisie, Groningen staat na de eerste seizoenshelft vijftiende. De Utrechters hervatten de competitie op 8 januari met een thuiswedstrijd tegen koploper Feyenoord. Groningen speelt die dag uit tegen Excelsior.

Volledig scherm © Angelo Blankespoor

ADO Den Haag

Met een mix van basisspelers en reserves speelde FC Utrecht gelijk tegen ADO: 4-4. In een regenachtig Den Haag kwam ADO op voorsprong via Max de Waal. Door goals van Sean Klaiber en Moussa Sylla kwam FC Utrecht op voorsprong waarna de thuisclub via Xander Severina nog voor rust weer op gelijke hoogte kwam.

In de tweede helft scoorden Can Bozdogan en Daishwan Redan voor FC Utrecht. Via Daryl Werker en Nick Broekhuizen maakte ADO die achterstand weer goed: 4-4.

Voor ADO wacht volgende week vrijdag nog één oefenwedstrijd, voordat de ploeg op 6 januari de competitie tegen FC Dordrecht hervat.