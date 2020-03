FC Utrecht voert boventoon in Elftal van de Week

AZ en Heracles zijn met ieder twee spelers vertegenwoordigd. De defensieve zekerheid wordt ingebouwd met Owen Wijndal en Teun Koopmeiners voor hun optreden tegen ADO Den Haag (4-0). Op het middenveld en in de aanval staan de Heraclieden Mauro Junior en Silvester van der Water. Op het middenveld staat ook nog Nikolai Laursen van FC Emmen. Hij kreeg een 7 voor zijn inzet tegen VVV-Venlo. Hij was twee keer trefzeker in dat duel.

Ook de traditionele top-3 is terug te vinden in het Elftal van de Week. Dusan Tadic nam Ajax bij de hand, terwijl Lars Unnerstall PSV op de been hield tegen FC Groningen. Marcos Senesi was bij Feyenoord de rots in de branding in de topper tegen Willem II.