FC Utrecht wil racistische fans straffen, bomgooier na duel met Ajax aangehouden

Wat het hem doet? ,,Niet zoveel hoor. Het is hun probleem, misschien krijgen ze wel een boete. Het is een belediging, maar ik trek me er niets van aan. Nogmaals, het boeit me niet", aldus Brobbey, die snapt dat in het verleden spelers het veld afliepen bij het horen van dergelijke geluiden. ,,Het is niet leuk om te horen, maar we stonden 0-2 voor dus nogmaals: het boeit me niet. Ze mogen lekker praten, wij hebben gewonnen en zij verloren.”