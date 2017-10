FC Utrecht worstelend naar een punt tegen NAC

Nick Venema, 18-jarige spits van Jong FC Utrecht, heeft er voor gezorgd dat FC Utrecht nog een punt overhield aan het thuisduel met NAC.



Koud na zijn invalbeurt werkte hij de 2-2 binnen, een gelijkmaker waar het worstelende Utrecht zo naarstig naar op zoek was. Tot Venema's treffer zat de kruising (Willem Janssen) de tweede Utrechtse goal in de weg, in een wedstrijd waarin de Utrechters het zichzelf ongelooflijk moeilijk maakten.



De 2-2 remise was natuurlijk niet het thuisresultaat waar Utrecht op zat te wachten. NAC leek lang op weg om een bijdrage te leveren aan het Utrechtse tranendal van de afgelopen weken.



Utrecht won slechts één van de laatste zes eredivisieduels, waarin het liefst 18 tegentreffers incasseerde. Tot overmaat van ramp werden de Domstedelingen ook uit het bekertoernooi geknikkerd (VVV). En zelfs de eigen Galgenwaard, waar Utrecht in de laatste zeven duels enkel van PSV verloor (1-7) blijkt nu geen veilige thuishaven meer, zo bleek gisteren.



Utrecht verzuimde in het eerste bedrijf het overwicht in goals om te zetten, zodat NAC zich terug kon knokken na een achterstand en in de wedstrijd bleef. Het nam na rust brutaal de leiding toen keeper David Jensen de bal losliet, nadat Willem Janssen een slaapmomentje had, en de bal over de lijn rolde (1-2). Het was Giovanni Korte die profiteerde van het verdedigende gestuntel bij de thuisploeg.



Utrecht ging worstelend op weg naar de gelijkmaker, maar er moest een 18-jarige invaller aan te pas komen om dat te bewerkstelligen. Mark van der Maarel schoot nog op zijn eigen paal, maar de goals waren op in Galgenwaard.