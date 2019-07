Fer en Berghuis trekken de aandacht in vriendschappelijke remise Feyenoord

Het applaus vanaf de tribunes voor Leroy Fer, vanavond in De Kuip, was veelzeggend. Het Legioen ziet de verloren zoon graag terugkeren bij Feyenoord, dat tegen het Franse Angers SCO bleef steken op een 2-2 gelijkspel.

Door Dennis van Bergen

De tweede helft is al een poosje aan de gang als Leroy Fer een rondje langs de tribunes van De Kuip maakt. De middenvelder is eventjes ervoor gewisseld en nu -gedoucht en wel- op weg naar de dug-out. En dat zien de 15.000 op de tribunes ook. Een hartstochtelijk applaus is zijn deel. De boodschap van de Feyenoord-aanhangers is wel duidelijk: ze zien hun verloren zoon graag terugkeren. En het lijdt nauwelijks twijfel dat dit snel gebeurt. En dat treft. De Rotterdammers schreeuwen om versterking, blijkt ook deze snikhete woensdagavond (2-2).

De aanstaande komst van Fer is een welkome opsteker voor de nieuwe coach Jaap Stam. Tegen Angers SCO maakt de middenvelder een zeer verdienstelijke indruk in de 45 minuten dat hij meedoet. Fer neemt als haast vanzelfsprekend de leidersrol op zich, doet in balbezit nauwelijks iets fout en oogt onmiskenbaar gretig. Kenmerkend daarvoor is de onderschepping waarmee hij een aanval van de Fransen onschadelijk maakt. Wachten is het nog slechts op de officiële mededeling dat Fer het rood/witte shirt met nummer 19 weer wekelijks om zijn afgetrainde lijf trekt.

Maar het grootste vraagteken is en blijft Steven Berghuis. PSV wil de aanvaller nog altijd graag hebben en de aanvaller zelf wil op zijn beurt naar verluidt naar Eindhoven. Tot dusver is er van een overeenkomst tussen beide clubs echter nog geen sprake. De onduidelijkheid over zijn mogelijke overgang helpt allemaal niet mee in de rust die Feyenoord zo graag wil creëren in aanloop van het seizoen.

Hoofdrol

In de even hete als mager gevulde Kuip speelt Berghuis ook deze woensdag een hoofdrol namens de Rotterdammers. Hij opent de score voor de ploeg van Stam, die het in het eerste half uur behoorlijk doet. Uit prachtig voorwerk van Orkun Kökcü zorgt hij na rust ook fraai de tweede Feyenoord-treffer. In de tussentijd heeft hij daarentegen ook schuld gehad aan de gelijkmaker van de Fransen. Zijn verkeerde terugspeelbal op Feyenoord-keeper Kenneth Vermeer leidt tot een indirecte trap voor Angers, die door Angélo Fulgini (via Berghuis zelf) wordt binnen gewerkt. Dezelfde Fulgini die ook de 2-2 voor zijn rekening neemt.