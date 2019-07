Fer keert met basisplaats in oefenduel terug in de Kuip

Van Bommel maakt Afellay aanvoerder PSV: ‘Hij is een voorbeeld’

9:51 Ibrahim Afellay is de eerste aanvoerder van PSV. Dat gaf coach Mark van Bommel zojuist aan op Veronica. De 33-jarige middenvelder start vanavond in de tweede voorronde van de Champions League tegen FC Basel echter niet in de basis. Pablo Rosario is daarom aanvoerder.