Fer openbaart racistisch bericht: ‘Niet uit op wraak, wil laten zien dat racisme bestaat’

Henk Fraser: ‘Je moet je nooit als slachtof­fer willen gedragen’

9:22 Henk Fraser (53) werd geveld door corona, maar hield dat lang geheim. Want: hij wilde niet als ‘melaatse’ gezien worden. Nu is de trainer weer gezond en klaar om de strijd aan te gaan. Met het leven, met zijn club Sparta en in het racismedebat. ,,In plaats van begrip kweken ze ergernis.’’