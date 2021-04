Ferry de Haan nieuwe technisch manager van SC Heerenveen

Reportage Hoe rauwe volksclub Cambuur hunkert naar de eredivisie: ‘Stemming in de stad is explosief’

16 april De coronapandemie belemmerde afgelopen seizoen dat ‘kampioen’ Cambuur promoveerde. Mogelijk vanavond is het alsnog zover. Winst op Helmond Sport en de Friese club is officieus zeker van de eredivisie. Over een rauwe volksclub die hunkert naar het hoogste niveau. ,,De stemming in de stad is explosief.”