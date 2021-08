Feyenoord begint opvallend goed, maar Slot is de eerste die de euforie tempert

Door Mikos Gouka



Arne Slot is er bepaald de trainer niet naar, maar áls hij had gewild in Tilburg, had hij kort na rust lekker met de handen achter zijn hoofd naar zijn Feyenoord kunnen kijken. Het is de Rotterdamse club al jarenlang nauwelijks gegeven dat wedstrijden in een vroeg stadium al zijn binnengesleept, maar bij de opening van het seizoen was Willem II geen partij voor de frisse Rotterdammers. Direct na rust maakte Guus Til de 0-3 en gooide Willem II definitief de handdoek in de ring.