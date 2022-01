Feyenoord bevestigt komst Jorrit Hendrix: voormalig PSV’er tekent voor anderhalf seizoen

Hendrix wordt voor anderhalf seizoen gehuurd door Feyenoord. Technisch directeur Frank Arnesen heeft daarnaast een koopoptie bedongen op de ex-PSV’er, die één interland speelde. Hendrix moet bij Feyenoord trainer Arne Slot van een extra optie voorzien op het middenveld. Hij kan eventueel ook in de laatste linie worden opgesteld, indien daar de nood aan de man is.



Feyenoord was deze winterstop nadrukkelijk bezig om een middenvelder te halen. Eerst werden de pijlen gericht op Joey Veerman, maar die koos voor PSV. Ook Riechedly Bazoer was een tijd in beeld, maar die transfer ging niet door.