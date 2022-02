Feyenoord blijft in het spoor van PSV na zwaarbevochten zege in Waalwijk

Met gebalde vuist stond Jorrit Hendrix voor een plukje Feyenoord-supporters. De invaller had Feyenoord kort voor tijd naar 0-2 geschoten en op die manier de driepunter in Waalwijk veiliggesteld. Feyenoord had het lastig in Brabant, maar griste wel de volle mep mee uit het Mandemakers Stadion.



Arne Slot zag zijn ploeg voor rust weliswaar volop balbezit hebben, maar RKC leek betrekkelijk eenvoudig de rust te gaan halen. Tot de Brabanders kort voor de pauze zelf dachten aan een doelpunt. De corner van Said Bakkari was van belabberd niveau en Feyenoord kwam met Bryan Linssen enigszins fortuinlijk in balbezit. De spits stuurde Orkun Kökçü de diepte in en de middenvelder zag tot zijn verrassing dat keeper Etienne Vaessen mijlenver zijn doel uit was gesprint.



De Turkse international rondde het buitenkansje vakkundig af door eerst Vaessen te omspelen en vervolgens de bal met het linkerbeen keurig van grote afstand in het doel te schuiven, verdediger Luuk Wouters kwam te laat om de achterstand nog te voorkomen.