Feyenoord-captain Berghuis in de bres voor Advocaat: ‘Spelers staan 100 procent achter hem’

Samenvatting Griekse wonder­spits Giakoumak­is pijnigt Vitesse met vier treffers

27 januari Georgios Giakoumakis is niet te stoppen. De Griekse spits maakte er vanavond tegen Vitesse, dat bij een overwinning op gelijke hoogte kon komen met Ajax, vier. Drie keer was hij met zijn hoofd trefzeker, één keer schoot hij de bal met veel gevoel - en geluk - over doelman Remko Pasveer. Het eindigde in 4-1 voor VVV Venlo.