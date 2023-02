Feyenoord-coach Arne Slot verklapt hoe hij het gemis van Orkun Kökçü oplost in topper tegen AZ

met VideoDe topper tussen Feyenoord en AZ wordt door de Rotterdammers gezien als een kans om de ploeg uit Alkmaar op afstand te zetten. Zonder aanvoerder Orkun Kökçü, die geschorst is. En nog zonder Gernot Trauner, die er mogelijk volgende week tegen Fortuna Sittard alweer bij is.

De laatste kraker in de zware reeks na de winterstop moet Feyenoord de drie punten opleveren die het zo nodig heeft in de strijd om de landstitel. Een winstpartij in de eigen Kuip zet AZ op vijf punten en houdt Ajax op afstand. Trainer Arne Slot denkt dat zijn elftal er klaar voor is, ook al moet de koploper het doen zonder aanvoerder en spelbepaler Orkun Kökçü. ,,Quinten Timber zal defensief op het middenveld gaan spelen naast Mats Wieffer’’, zegt Slot. Wie de meest aanvallende pion op het middenveld zal worden, wenste de trainer nog niet te zeggen, maar Javairô Dilrosun lijkt de meest aangewezen persoon om daar te spelen in de topwedstrijd.

Slot schuift voor deze topper Lutsharel Geertruida naar voren als aanvoerder. Kökçü, Trauner en Justin Bijlow zijn er immers niet bij. Al is Trauner er heel snel weer bij. De verwachting is dat de Oostenrijker volgende week in Limburg tegen Fortuna Sittard alweer bij de selectie zit, als hij komende week qua groepstrainingen goed door weet te komen. De verdediger is in zijn herstel een stap verder dan Sebastian Szymanski, al maakt ook de Pool vorderingen op het gebied van het herstel van zijn knieblessure.

Slot vraagt zich wel af of Quinten Timber al in staat is om de hele wedstrijd vol te maken. De middenvelder is al even terug na een voetblessure, maar kon nog niet tot het laatste fluitsignaal doorgaan. ,,Als staf moet je nadenken hoe we dat kunnen oplossen. Tot op heden lukte het Quinten nog niet om de hele wedstrijd te spelen. Laten we zien hoelang hij het kan volhouden tegen AZ.’’

Feyenoord speelde tegen Ajax, FC Twente en PSV gelijk, maar in al die wedstrijden had Slot het idee dat er meer in had gezeten. ,,Het was een duidelijke doelstelling dat we na deze serie wedstrijden nog wilden meedoen om de bovenste plekken’’, zegt Slot. ,,We staan er nog en ook nog bovenaan. Dus dat ik gelukt. In dat opzicht zijn we tevreden, maar we hadden gezien het veldspel misschien toch op wat meer punten gehoopt.’’

Ook daarom moet AZ worden verslagen. De laatste uit een zware reeks. ,,Aan de andere kant, volgende week moeten we tegen Fortuna Sittard. En tegen die ploeg speelden we eerder dit seizoen in de Kuip nog gelijk. Na zaterdagavond zijn er nog twaalf wedstrijden. We zullen het zien.’’

