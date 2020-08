Feyenoord denkt dat Antonucci straks veel geld gaat opleveren

Ajax en Labyad geven FC Utrecht pak slaag in oefenduel

7:17 Ajax heeft de verhoudingen in de eredivisie in een oefenduel met FC Utrecht meteen weer even duidelijk gemaakt. De ploeg van John van den Brom wil komend seizoen aanhaken bij de top 3, maar kreeg in Amsterdam vanavond voetballes (5-1). Grote man was Ajacied én oud-speler van FC Utrecht Zakaria Labyad met drie treffers.