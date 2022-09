Feyenoord-doelman Justin Bijlow over afwezigheid in Oranje: ‘Ik weet ook wel dat ik niet in topvorm ben’

Op de vraag of hij daardoor verrast is, reageerde Bijlow eerst ontwijkend. ,,Uhhh, tja, verrast... Ik had er wel graag bij gezeten, laten we het daar op houden”, zei de Feyenoorder bij ESPN na de verloren topper tegen PSV (4-3). ,,Ik was wel een klein beetje verrast ja. Maar goed, ik moet hard werken. Als ik er over twee maanden maar bij zit”, zo doelde Bijlow op de WK-selectie die Van Gaal in november formeert.