Feyenoord en Ajax zeggen samen ‘dankjewel’ tegen zorgverleners

In het weekeinde dat Feyenoord en Ajax het sportief tegen elkaar hadden moeten opnemen, slaan de aartsrivalen de handen in elkaar. De twee topclubs laten vanochtend een ‘moving billboard’ door Nederland rijden.

Door Mikos Gouka



De boodschap die op het billboard vermeld staat, is vandaag ook paginagroot in het AD terug te lezen. ‘Hand op Hand voor onze dapp’re strijders in de zorg’ staat er op te lezen.

De clubs voegen daar in de krant de volgende tekst aan toe. ,,Dit weekend staan we niet tegenover elkaar, maar slaan wij samen hand op hand. We klappen nu niet voor onze spelers, maar voor alle zorgverleners. Dapp’re strijders, wij zijn jullie dankbaar en wensen jullie heel veel sterkte toe.’’

Ziekenhuizen

Feyenoord en Ajax laten het ‘moving billboard’ langs diverse ziekenhuizen in Amsterdam en Rotterdam rijden. In Amsterdam doet het billboard de ziekenhuizen UMC (locatie VUmc en locatie AMC), BovenIJ en OLVG (locatie West) aan. In Rotterdam worden Ikazia, Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis en Erasmus MC met een bezoekje vereerd.