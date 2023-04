Feyenoord en hoofdsponsor EuroParcs verlengen contract voor vijfde en laatste seizoen

Feyenoord en hoofdsponsor EuroParcs gaan langer met elkaar door. Het contract met EuroParcs Group is met één jaar verlengd. Daarmee is de naam van het bedrijf ook volgend jaar op het shirt van de Rotterdammers te zien.

EuroParcs is al sinds het seizoen 2019/2020, eerst onder de naam Droomparken, hoofdsponsor van Feyenoord en volgend seizoen gaat de samenwerking dan ook de vijfde jaargang in. Algemeen directeur Dennis te Kloese laat weten verheugd te zijn met de contractverlenging. ,,Feyenoord en EuroParcs blijken al jaren een prima combinatie te zijn. Feyenoord draagt in ruime mate bij aan de commerciële doelstellingen van EuroParcs. Dat deze resultaten leidend zijn voor een verlenging van nog een jaar is heel prettig, ook al omdat de relatie al jarenlang heel prettig is", zegt hij op de website.

Namens de EuroParcs Group laat Andries Bruil weten dat er mede door de samenwerking met Feyenoord een enorme groei is doorgemaakt wat betreft naamsbekendheid: ,,We hebben onszelf inmiddels stevig genesteld in de top van de vakantiepark aanbieders met meer dan 60 vakantieparken in 5 landen. Naast Nederland zijn wij ook actief in Duitsland, Oostenrijk, België en Luxemburg. Dit internationale succes willen wij verder uitbreiden. De verlenging van het hoofdpartnercontract gaat hier zonder meer opnieuw aan bijdragen.”

In principe is komend seizoen het laatste seizoen dat EuroParcs de hoofdsponsor is van Feyenoord. ,,Wij kijken enorm uit naar het vijfde seizoen, maar tevens is het besef daar dat het goed is om met onze marketingstrategie na deze lange periode een deels andere koers te gaan varen. Maar we zullen vast als strategisch partner aan Feyenoord verbonden blijven. Voor zover we dit al niet waren zijn we echte Feyenoorders geworden.”

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens TOTO KNVB Bekerwedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.