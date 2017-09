Feyenoord en PSV spelen eerste topper van het seizoen

In Eindhoven staat vanmiddag de eerste topper van dit seizoen in de eredivisie op het programma. PSV ontvangt landskampioen Feyenoord om 16.45 uur in het Philips Stadion. De Rotterdammers hebben na vier wedstrijden de maximale score van twaalf punten, terwijl PSV vorige week bij sc Heerenveen de eerste nederlaag in de competitie moest incasseren (2-0).



Feyenoord ging woensdag wel hard onderuit in de Champions League. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst werd in de eigen Kuip overklast door Manchester City (0-4). Tegen PSV moet Feyenoord het stellen zonder spits Nicolai Jørgensen, die een aantal weken is uitgeschakeld met een hamstringblessure. Bij de thuisclub ontbreekt de geschorste Hirving Lozano. De Mexicaanse aanvaller werd tegen Heerenveen met rood van het veld gestuurd.



Feyenoord won vorig seizoen met 1-0 in Eindhoven, door een doelpunt van verdediger Eric Botteghin. Sindsdien bleef PSV in eigen huis ongeslagen in de competitie (veertien zeges, twee remises).