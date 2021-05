Feyenoord en Sparta zetten in op publiek tijdens ‘Europese’ derby

Zahavi zorgt voor kippenvel en draagt goal op aan zijn familie: ‘Ik dank God dat ik zo'n vrouw heb’

14 mei Eran Zahavi keerde donderdagmiddag terug in de basis bij PSV nadat zijn familie zondag nog slachtoffer was van een brute overval op zijn huis in Amsterdam. Bij zijn rentree beleefde de spits uit Israël een mooi moment: hij scoorde in de tweede helft en droeg die goal op aan zijn vrouw die ook in het stadion aanwezig was. PSV won uiteindelijk met 4-2.