Feyenoord en technisch directeur Frank Arnesen praten over definitief vertrek

De directie van Feyenoord is in gesprek met Frank Arnesen om te praten over beëindiging van zijn dienstverband bij de club. De Deen, die een aflopend contract in de Kuip heeft, wordt komende maand 66 jaar en is sinds de zomer al niet meer actief als technisch directeur bij de Rotterdammers omdat hij al geruime tijd herstellende is van een zware bacteriële-infectie.