Feyenoord enkele weken zonder Geertruida, Trauner vraagteken voor derby tegen Sparta

Trauner liep tijdens de interlandperiode een knieblessure op. Die kwetsuur, veroorzaakt door een tik op het gewricht, noopte hem eerder het kamp van de Oostenrijkse ploeg te verlaten. Voor de wedstrijd van zondag in Rotterdam is Trauner een twijfelgeval. Feyenoord gaat dan om 14.30 uur op bezoek op Het Kasteel.

Geertruida is geen twijfelgeval. Hij mist sowieso de nodige wedstrijden van de huidige koploper. De verdediger liep vrijdag in Parijs een hamstringblessure op en is enkele weken uitgeschakeld. Geertruida mist in elk geval de wedstrijden tegen Sparta, Ajax (beker) en RKC. Achter de wedstrijden van AS Roma (Europa League) en Cambuur staat voorlopig nog een groot vraagteken. Marcus Pedersen zal zijn vervanger worden.

Met nog acht wedstrijden te gaan verdedigt koploper Feyenoord een voorsprong van zes punten op achtervolger Ajax. PSV en AZ hebben allebei acht punten minder dan de formatie van coach Arne Slot, die nog op drie fronten actief is. Naast de strijd om de landstitel is Feyenoord ook nog in de race voor de TOTO KNVB-beker en de Europa League. Op 5 april komt Ajax op bezoek in de halve finale van de beker, een week later op 13 april is de thuiswedstrijd in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma.

Resterend programma Feyenoord:

Zondag 2 april: Sparta Rotterdam - Feyenoord (14.30 uur) - Eredivisie

Woensdag 5 april: Feyenoord - Ajax (20.00 uur) - TOTO KNVB-beker

Zondag 9 april: Feyenoord - RKC Waalwijk (20.00 uur) - Eredivisie

Donderdag 13 april: Feyenoord - AS Roma (18.45 uur) - Europa League

Zondag 16 april: SC Cambuur - Feyenoord (16.45 uur) - Eredivisie

Donderdag 20 april: AS Roma - Feyenoord (21.00 uur) - Europa League

Zondag 23 april: Feyenoord - FC Utrecht (16.45 uur) - Eredivisie

Zondag 7 mei: Excelsior - Feyenoord (14.30 uur) - Eredivisie

Zondag 14 mei: Feyenoord - Go Ahead Eagles (16.45 uur) - Eredivisie

Zondag 21 mei: FC Emmen - Feyenoord (14.30 uur) - Eredivisie

Zondag 28 mei: Feyenoord - Vitesse (14.30 uur) - Eredivisie

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.