Feyenoord factcheck: had de koploper acht punten meer moeten hebben?

Feyenoord is sinds de winterstop nog ongeslagen, maar leverde al wel acht punten in. Volstrekt onnodig vinden ze in Rotterdam, waar het gevoel overheerst dat de duels met FC Utrecht (1-1), Ajax (1-1), FC Twente (1-1) en PSV (2-2) gewonnen hadden moeten worden. Blijkt dat ook uit de cijfers? Een duik in de statistieken.

,,We pakken nu een punt", zo sprak Feyenoord-trainer Arne Slot zondag na de topper tegen PSV. Tegen Ajax ook en toen hadden we meer verdiend. Tegen FC Twente ook, maar daar hadden we om een andere reden meer verdiend. Vandaag hadden we ook recht op meer, maar als je zo laat de 2-2 maakt, moet je tevreden zijn.’’

Feyenoord-PSV

Voor Slot was het glas dus halfvol na de late gelijkmaker van Alireza Jahanbakhsh, maar als er nou één duel in Rotterdams voordeel had moeten uitvallen, dan was het de topper van gisteren wel. Feyenoord was in de eigen Kuip heer en meester, zo bleek ook uit de statistieken. De ploeg van Slot had verreweg het meeste balbezit (67,4 procent), de meeste doelpogingen (35 om 7) en had op basis van de kwaliteit van de kansen - de zogenoemde Expected Goals - meer moeten scoren dan PSV.

Balbezit Feyenoord: 64,7%

Schoten voor - tegen: 35-7

Hoekschoppen voor - tegen: 12 -1

Expected goals voor en tegen: 3,5-0,5

FC Twente - Feyenoord

Omdat Allard Lindhout geen strafschop zag in de handsbal van FC Twente-aanvoerder Robin Pröpper voelde Feyenoord zich bestolen. Het boeiende duel in Enschede onderstreepte eens te meer dat toppers kunnen worden beslist door details. Puur op basis van de kansen die beide ploegen creëerden, was met de uitslag weinig mis.

Balbezit Feyenoord: 44,1%

Schoten voor - tegen: 17-14

Hoekschoppen voor - tegen: 6-2

Expected goals voor en tegen: 1,8-1,7

Feyenoord - Ajax

Het dominante Feyenoord had volgens Slot meer verdiend in de Klassieker. Zijn spelers waren tot het gaatje gegaan tegen Ajax, zo bleek na afloop uit de fysieke data. Toch viel het aantal uitgespeelde kansen dat Feyenoord kreeg nogal tegen. Wat Expected Goals betreft had Ajax ook met een kleine overwinning uit de Kuip kunnen vertrekken.

Balbezit Feyenoord: 43,4%

Schoten voor en tegen: 11-11

Hoekschoppen voor - tegen: 7-6

Expected goals voor en tegen: 0,4-1,4

FC Utrecht - Feyenoord

Feyenoord mocht niet mopperen dat FC Utrecht-topscorer Anastasios Douvikas bij een 1-0 voorspong de binnenkant van de paal raakte. Na een mindere eerste helft had de ploeg van Slot de wedstrijd in Galgenwaard na rust wel stevig in handen en was de gelijkmaker van Jahanbakhsh meer dan verdiend. Gezien het overwicht in de slotfase hadden de Rotterdammers nog kunnen winnen ook, maar op basis van de mogelijkheden was een gelijkspel ook weer niet zo heel gek.

Balbezit Feyenoord: 60,4%

Schoten voor en tegen: 10 -8

Hoekschoppen voor - tegen: 2-5

Expected goals voor en tegen: 0,8-0,5