Feyenoord geeft AZ het goede voorbeeld: ‘Dat wil ik van mijn spelers ook zien tegen Ajax’

Door Nik Kok

Jansen weet wat er moet gebeuren als Ajax morgen op bezoek komt in de achtste finale van de TOTO KNVB-beker. ,,Bij Ajax-Feyenoord heb ik kunnen zien wat we vooral wel en wat vooral niet moeten doen‘’, sprak trainer van AZ. ,,Het eerste halfuur was Ajax echt goed, maar daarna ontwikkelde Feyenoord steeds meer druk en toonde het de eigen kwaliteiten aan de bal. Ze gooiden de schroom van zich af. Dat wil ik van mijn spelers ook zien. Dat ze lef tonen en van de goal af durven te spelen.”

Volgens Jansen spelen er nauwelijks extra sentimenten bij de spelers rond de wedstrijd tegen Ajax. Vorig seizoen won AZ twee keer van de Amsterdammers maar eindigde de competitie onbeslist omdat het seizoen werd afgebroken door corona. ,,Maar morgen speelt vooral mee dat we ons mogen meten met de beste voetballers van Nederland. Dat is een wedstrijd waar je altijd naar uit kan kijken en we hebben absoluut de intentie om te laten zien dat wij willen winnen en de beste te zijn.”

Volgens Jansen kan winst in de bekerwedstrijd een mentale boost betekenen voor het vervolg van de kampioensrace waarin AZ op de vijfde plaats staat met een punt achterstand op Feyenoord en zeven op Ajax. Aanstaande zondag wacht voor AZ de wedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord. ,,Elke winstpartij geeft daarin de nodige energie. Niet alleen de wedstrijd van morgen. We zien de bekerwedstrijd in elk geval zeker niet als een tussendoortje.”

Een klein beetje extra aandacht gaf Jansen in de voorbereiding op de wedstrijd tegen Ajax aan zijn buitenspelers Albert Gudmundsson en Jesper Karlsson die afgelopen zaterdag tijdens de wedstrijd tegen ADO Den Haag met de nodige misbaar naar de kant gingen na hun wissel. ,,Lichaamstaal is op dat soort momenten erg belangrijk”, zo zegt Jansen. ,,Ik heb de spelers erop geattendeerd dat dat sowieso iets is dat opvalt. Ik snap het ook wel aan de ene kant. Ze willen zich bewijzen op het veld en dat kan dan niet meer.”

Volledig scherm AZ was vorig seizoen in de eredivisie twee keer te sterk voor Ajax. Myron Boadu (m) in duel met Perr Schuurs (l) en Nico Tagliafico. © Pim Ras Fotografie