Feyenoord haalt Amerikaans talent naar Rotterdam, ook komst Mikki van Sas zo goed als rond

Duel tussen Jong PSV en Helmond Sport kort stilgelegd nadat fans confronta­tie met elkaar opzoeken

Het competitieduel tussen Jong PSV en Helmond Sport is maandagavond na tien minuten kort stilgelegd vanwege een confrontatie tussen supporters langs de lijn. Op beelden van ESPN is te zien is dat er bij de hoek van het veld met bier over en weer wordt gegooid.