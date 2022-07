Feyenoord haalt enkelvoudig Oranje-international Javairo Dilrosun naar de Kuip

,,Ik heb al lang contact met trainer Arne Slot”, zegt Dilrosun op de website van Feyenoord. ,,Hij wilde me er graag bij hebben, net als technisch directeur Frank Arnesen. Zij gaven me in onze gesprekken een goed gevoel. De club heeft ambitie en dat spreekt me aan. Ik wil aanvallend voetbal spelen, in een team dat vaak en lang de bal heeft. Daarom ben ik blij dat ik voor Feyenoord mag gaan spelen.”