Feyenoord haalt kwartfinales Conference League en gaat met record richting Arena

Door Mikos Gouka



Door een goal van Dessers, die in vijf opeenvolgende Europese duels scoorde, wist Feyenoord snel dat het ticket voor de kwartfinale echt binnen was. De club gloeit van trots. De aanhang van Feyenoord zit vrijdagmiddag weer massaal achter de computer om zo goedkoop mogelijk een vliegreis te kunnen boeken voor de kwartfinale van de Conference League. Op 7 april of een week later 14 april zal het Legioen weer massaal achter hun club aan reizen om getuige te zijn van de poging om een plek in de halve finale van het derde Europese toernooi te halen.



Dat er een balletje met de naam Feyenoord in de grote vissenkom zou belanden in het Zwitserse Nyon, dat was wel duidelijk na de ruime 2-5 winst in Servië tegen Partizan. Zo kon het gebeuren dat de gedachten van de aanhang vanavond in een volledig afgeladen Kuip af en toe afdwaalden naar komende zondag als de Rotterdammers op bezoek gaan bij aartsrivaal Ajax in de Johan Cruijff Arena.

Veel afwezigen

Mocht Feyenoord daar voor het eerst sinds 2005 weer eens winnen, dan slinkt het gat met koploper Ajax naar vijf punten. Maar in Rotterdam gelooft niemand nog serieus in een strijd om de landstitel. Feyenoord wil in de Arena vooral laten zien hoe het dit seizoen is gegroeid en winnen bij Ajax zou ook met het oog op de kwartfinale in de Conference League voor een extra portie zelfvertrouwen zorgen.



Ook zonder Gernot Trauner, Marcus Pedersen (beiden corona) en de geblesseerde Tyrell Malacia was Feyenoord de baas over Partizan Belgrado. In Rotterdam is er goede hoop dat de drie verdedigers zondag weer beschikbaar zijn, al is daar allerminst zekerheid over. Tegen de Serviërs mocht Ramon Hendriks zich laten zien als linksback, terwijl Fredrik Aursnes een linie achteruit schoof om als centrale verdediger naast Marcos Senesi te fungeren.

Volledig scherm John de Wolf met Robin van Persie. © ANP

De met een coronabesmetting tussen zittende Arne Slot zal voor de televisie snel hebben gezien dat de buit, ondanks alle tegenslagen de afgelopen dagen, wel binnen was. En al helemaal toen kort voor rust keeper Nemanja Stevanovic werd gepasseerd. Jens Toornstra nam een vrije trap en via de rug van Dessers verdween de bal langs de doelman in het doel: 1-0.



Bij Racing Genk gaven ze deze week nog maar eens aan dat Feyenoord niet hoeft te denken dat de afkoopsom van ruim vier miljoen op Dessers naar beneden zal worden bijgesteld. Dessers laat zich zien in de eredivisie en in Europa en dat sterkt de Belgische club in de gedachte dat de aanvaller na zijn terugkeer in Genk nu wel een serieuze gooi naar veel speeltijd kan doen. Bovendien zullen er best clubs zijn die Dessers wel willen inlijven voor een dergelijk bedrag. In Rotterdam is de Belg langzaam maar zeker uitgegroeid tot een cultheld. Maar om van cultheld uit te groeien tot een speler met eeuwige roem zou een belangrijke treffer tegen Ajax hét verschil kunnen maken. Vraag het Graziano Pellè en John Guidetti.

Steunbetuiging voor Bijlow

Het zijn volgens John de Wolf, de trainer die met Robin van Persie en Sipke Hulshoff de honneurs waarnam omdat naast Arne Slot ook diens rechterhand Marino Pusic ziek thuis zat, dingen waar Feyenoord pas vrijdag over gaat nadenken. Maar natuurlijk zat de Klassieker ook tijdens de strijd met de zwakke Serviërs al in de hoofden van de spelers, zeker na de 2-0 van Nelson, die na zijn goal het shirt van de geblesseerde Justin Bijlow toonde. Ricardo Gomes zorgde namens Partizan nog voor 2-1. Linssen zorgde vlak voor tijd voor de 3-1 einduitslag.

De prestigestrijd zondag in Amsterdam moet aantonen dat de Rotterdammers een metamorfose hebben ondergaan vergeleken met de laatste jaren. Zoals dat puur gekeken naar de prestaties in Europa al onomstotelijk vast is komen te staan. Inclusief de voorronden won Feyenoord dit seizoen liefst tien van veertien Europese duels. Een clubrecord.

Volledig scherm Reiss Nelson na zijn treffer. © Pro Shots / Kay int Veen

Volledig scherm Reiss Nelson met een steunbetuiging voor de geblesseerde Bijlow. © Pro Shots / Kay int Veen