Feyenoord heeft beet en pikt veertiende zomeraanwinst op in Duitsland

Bjørkan is alweer de veertiende aanwinst van Feyenoord deze zomer, dat na het sterke seizoen in de Conference League een groot deel van de succesformatie zag vertrekken. Met Bjørkan haalt Feyenoord een concurrent van de Peruviaanse linksachter Marcos Lopez in huis. Vorige week maakte jeugdspeler Quilindschy Hartman nog zijn opwachting als vleugelverdediger.

Bjørkan brak door bij het Noorse Bodø/Glimt, waar hij in dezelfde competitie speelden als twee spelers die eveneens naar Feyenoord verkasten. ,,Voor mijn komst heb ik met Marcus Pedersen en Fredrik Aursnes over Feyenoord gesproken en zij vertelden enkel warme en positieve verhalen over de club, het stadion en supporters. De geweldige atmosfeer was afgelopen zaterdag goed voelbaar en ik hoop dit snel op het veld te mogen ervaren. Ik voel me klaar om te spelen en een bijdrage te leveren aan dit team”, zegt de huurling op de clubwebsite van Feyenoord.