Feyenoord heeft David Hancko bijna binnen: ‘Ik denk dat we van een versterking kunnen spreken’

,,We zijn heel druk om hem binnen te halen. Ik denk dat hij bijna binnen is. Maar het woord ‘bijna’ zegt ook dat het nog niet helemaal afgerond is”, zei trainer Arne Slot vrijdag in zijn vooruitblik op de uitwedstrijd van zondag tegen RKC Waalwijk. ,,Hancko is een fysiek sterke jongen, die sterk is in de duels. Hij is ook snel, zeker op de langere afstanden. Dat betekent dat hij prima met ruimte in zijn rug kan spelen. Verder is hij van toegevoegde waarde in de opbouw. Ik denk dat we van een versterking kunnen spreken.”