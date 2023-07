Feyenoord heeft nieuwe spits bijna binnen: Cercle Brugge-spits Ayase Ueda op weg naar landskampioen

Sarina Wiegman boekt tweede WK-zege, Vivianne Miedema kritisch na zware blessure Keira Walsh

Bondscoach Sarina Wiegman heeft met Engeland een reuzenstap gezet naar de achtste finales van het WK. Haar elftal was vandaag met 1-0 te sterk voor Denemarken, nadat Haïti eerder ook al met die score werd verslagen. Een domper was het uitvallen van Keira Walsh met een ogenschijnlijk zware knieblessure. ,,Dit WK had met selecties van 26 speelsters afgewerkt moeten worden”, vindt Vivianne Miedema.