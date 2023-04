Feyenoord heeft zelfs geen overtreding nodig tegen Utrecht: rode loper is uitgerold voor aanstaande kampioen

met video/poll PSV toont aan een team te zijn, Ajax is een verzame­ling van elf individuen die al afscheid hebben genomen van dit seizoen

Twee keer PSV - Ajax in zeven dagen, met een overtuigende winnaar van deel 1. De 3-0 in Eindhoven bewees dat bij PSV de spelers nog als team willen strijden voor het maximaal haalbare. En in dat collectief blonken spelers als Xavi Simons en Luuk de Jong uit. Bij Ajax is het team al lang uit elkaar gevallen en verschrompelen individuele kopstukken mee.