Feyenoord heerst in Galgenwaard en drukt FC Utrecht nog dieper in het moeras

met videoFeyenoord maakt in sneltreinvaart stappen vooruit. De ploeg die de eerste twee wedstrijden niet kon winnen, had geen kind aan het worstelende FC Utrecht: 1-5.

Het is nog maar twee weken geleden dat de aanhang van Feyenoord ‘wij willen bloed, zweet en tranen’ schreeuwde op het Kasteel van Sparta. Daar bleef Feyenoord op 2-2 steken en de aanhang miste blijkbaar een portie verbetenheid bij hun helden. Bij FC Utrecht werd door de aanhang trots ‘ga staan voor de kampioen’ geschreeuwd. Feyenoord groeit met grote snelheid weer naar een ploeg waar de overtuiging vanaf spat. FC Utrecht had geen schijn van kans: 1-5.

De aanhang van Feyenoord zal niet lang nodig hebben gehad om te kunnen zien of aankoop Luka Ivanusec een aanwinst of niet. De 24-jarige Kroaat besloot op slag van rust al z’n eerste hakballetje eruit te gooien. Feyenoord stond toen al op 1-2 in de Galgenwaard tegen FC Utrecht dat wanhopig op zoek is naar de juiste vorm in de prille competitie.

Gevoelig steekballetje Ivanusec

Ivanusec schoot voor de pauze tweemaal gevaarlijk op het doel van Vasilas Barkas. Maar z’n meest in het oog springende wapenfeit was z’n gevoelige steekballetje op Calvin Stengs die meteen alleen voor Barkas stond en 1-2 op het scorebord schoot.

Technisch gezien was die bal misschien niet eens zo bijzonder maar het vertelde wel veel over wat voor speler de Kroaat is. Vanaf de zijlijn trekt hij graag naar binnen en in de drukke as vindt hij net iets meer tijd dan de gemiddelde speler.

De 1-2 van Stengs werd luid bejubeld in het Rotterdamse kamp want de ploeg van Arne Slot was immers heer en meester op bezoek in de Galgenwaard maar toch stond er lange tijd 1-1 op het scorebord. Santiago Giménez knikte vroeg in de wedstrijd raak toen bij een lange bal van David Hancko niet alleen Stengs maar ook verdediger Modibo Sagnan helemaal mistastte.

Misverstand tussen Wellenreuther en Trauner

De gelijkmaker van FC Utrecht mocht Feyenoord zichzelf aanrekenen. Eerst gaf Timon Wellenreuther een corner weg na een misverstand met Gernot Trauner. Vervolgens mocht Mike van der Hoorn wel erg gemakkelijk inkoppen. Mats Wieffer tikte de bal met Isac Lidberg in z’n buurt weg maar wel precies in de voeten van Ryan Flamingo die zijn basisdebuut opluisterde met een treffer: 1-1.

Direct na rust moet Mattijs Branderhorst op de bank bij FC Utrecht toch even hebben gedacht: ‘is dit nou de man waarvoor ik moest wijken?’. Giménez slalomde simpel langs Van der Hoorn maar het schot van de spits had weinig om het lijf. Barkas liet de schuiver echter glippen en Feyenoord stond op 1-3. De aanhang van FC Utrecht wist dat ook in wedstrijd vier de punten naar de tegenstander gaan.

Giménez en Igor Paixao verdwenen al snel naar de kant voor Ayase Ueda en Yankuba Minteh. Feyenoord bleef de bovenliggende partij in Utrecht. Barkas liet een bal glippen van Gernot Trauner maar de keeper redde wel bij de rebound van Ueda. De Japanner sloeg later alsnog toe na een fraaie aanval via Wieffer, Timber en Stengs. Ueda draaide soepel weg en joeg de bal achter Barkas: 1-4. De aanhang van FC Utrecht besloot een ‘Zuidam rot op’ in te zetten.

Debuut Lingr

Slot besloot ook Lingr te laten debuteren. Als het ultieme signaal aan de concurrentie dat Feyenoord gegroeid is qua niveau maar zeker ook in de breedte. De Tsjech kreeg vijf minuten van Slot en zag nog hoe een andere invaller, Yankuba Minteh, de 1-5 maakte en FC Utrecht nog dieper in het moeras duwde.

