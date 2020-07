Feyenoord hengelt Linssen vrijwel zeker alsnog binnen

Door Mikos Gouka De aanvaller, die Vitesse transfervrij verlaat, leek de voorbije maanden al tweemaal eerder op weg naar Feyenoord. In beide gevallen kwam de 29-jarige aanvaller, die in de eredivisie veertien scoorde en zes assists afleverde, er echter financieel niet uit met technisch directeur Frank Arnesen.

De laatste trok deze week de 20-jarige Duitser Christian Conteh aan. Ook een linkerspits, eentje waar een klein half miljoen aan transfersom moest worden neergeteld. Volgens Arnesen is de Duitser met Ghanese roots echter vooral iemand die voorlopig nog tijd nodig zal hebben om uit te kunnen groeien tot een basiskracht in de hoofdmacht. Omdat de Colombiaan Luis Sinisterra tot januari nog niet in actie komt vanwege een kruisbandblessure en er in de jeugd geen alternatief meer rondloopt, moest er dus nog een linkerspits worden aangetrokken. Eentje met ervaring, Linssen dus.