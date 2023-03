Feyenoord-iconen nemen voorschot op titel: ‘Ajax mét Arne Slot was in de winterstop al kampioen geweest’

Poll | Heeft Feyenoord met zege in Amsterdam titel­strijd beslist?

Is de strijd om de landstitel beslist nu Feyenoord voor het eerst sinds 28 augustus 2005 als winnaar van het veld is gestapt in de Johan Cruijff Arena? Door de 2-3 zege op Ajax heeft de ploeg van trainer Arne Slot een voorsprong van zes punten op de Amsterdammers met nog acht duels te gaan. Omdat ook ‘achtervolgers’ PSV (gelijkspel bij Vitesse) en AZ (nederlaag bij FC Twente) averij opliepen