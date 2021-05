Feyenoord in 93 seconden langs Sparta en treft FC Utrecht in finale play-offs

Feyenoord oogde de laatste weken kwetsbaar en zonder energie. Maar in de halve finale tegen Sparta (2-0) was de ploeg weer bij de les en dat biedt hoop voor de finale tegen FC Utrecht.

De kans dat Arne Slot als nieuwe trainer van Feyenoord deze zomer een poging kan wagen om de groepsfase van de nieuwe Conference League te bereiken, is een flinke stap dichterbij gekomen. Feyenoord had in de derby geen kind aan stadgenoot Sparta en moet in de finale alleen FC Utrecht nog over de knie leggen.

In de aanloop naar de derby zakte Feyenoord steeds verder weg in de peilingen. Niemand durfde nog geld in te zetten op de ploeg uit Rotterdam-Zuid. Aanvankelijk vond scheidend coach Dick Advocaat dat wel prima, een beetje in de rol van underdog kruipen heeft zo z’n voordelen. Maar een dag voor de wedstrijd vond zelfs de Hagenaar het allemaal iets te gortig worden. Natuurlijk, Sparta had een knappe reeks neergezet en Feyenoord was al weken zoekende naar een acceptabel niveau, maar in de eigen Kuip hoefde de nummer vijf van de eredivisie natuurlijk ook weer niet bibberend het veld op te gaan tegen Sparta.

Initiatief

De eerste helft was zelfs het beste dat Feyenoord de laatste weken op de mat wist te leggen. De ploeg nam het initiatief, creëerde kansen en combineerde keer op keer vlot. Spits Nicolai Jørgensen had de ploeg al na een paar minuten op voorsprong kunnen zetten, maar de Deen tikte het schot van Orkun Kökçü tegen de paal.

Henk Fraser zag het fout gaan en liet al snel keeper Maduka Okoye even naar de grond gaan om zijn spelers bij zich te kunnen roepen. Het bleek onbegonnen werk om nog te repareren. Ridgeciano Haps verdiende een strafschop in duel met Adil Auassar. Aanvoerder Steven Berghuis benutte het buitenkansje en vierde het met de fans achter het doel. Sparta bleek nog niet van de schrik bekomen en 93 seconden later verdubbelde Feyenoord de voorsprong. Kökçü stuurde Luis Sinisterra en de Colombiaan hoopte Jørgensen te kunnen bereiken. Nog voor de Deen zijn voet tegen de bal kon zetten gleed Spartaan Tom Beugelsdijk de bal over de lijn: 2-0. De verdediger van Sparta was boos op arbiter Jochem Kamphuis omdat die even daarvoor een overtreding op hem onbestraft had gelaten, maar de woede zat hem uiteraard ook in het feit dat het duel al zo snel als verloren moest worden beschouwd.

Eurovisie Songfestival

Zo krijgt Dick Advocaat een finale tegen FC Utrecht als afscheid. Het affiche waarin hij vorig seizoen een prijs had willen pakken als trainer van Feyenoord. De bekerfinale werd door de coronacrisis toen echter resoluut geschrapt. Ook dit keer is het nog niet zeker of Feyenoord-FC Utrecht doorgang kan vinden. Door het Eurovisie Songfestival in Ahoy lijkt er definitief een streep door de wedstrijd op zaterdagavond te gaan. Hoe dat verder opgelost gaat worden, zal de komende dagen blijken. ,,We gaan met z’n allen naar Ahoy’’, zong de aanhang van Feyenoord uitgelaten. Toch zullen burgemeester Aboutaleb, de KNVB en de twee finalisten de komende dagen elkaar alsnog ergens moeten vinden om een normaal einde aan het seizoen te kunnen maken.

Advocaat hoopt ondanks de vraagtekens die er nu opeens zijn de ploeg op zijn laatste werkdag alsnog ‘gewoon’ naar de Conference League te loodsen. Of Feyenoord tegen FC Utrecht wel weer gewoon de favoriet is? De ploeg van Advocaat pakte zes punten meer, maakte twaalf goals meer en incasseerde vijf treffers minder dan de Utrechters. Bovendien speelt Feyenoord thuis. Althans, als er deze week geen rare dingen gebeuren in aanloop naar het afscheid van de 73-jarige Advocaat als clubcoach.

