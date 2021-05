Feyenoord kan direct Europees ticket vergeten na gelijkspel bij Heracles

SamenvattingFeyenoord kreeg opeens weer zicht op plek vier. Concurrent Vitesse worstelde in Limburg (3-3) en een driepunter had de Rotterdammers toch weer in de buurt van plek vier gebracht. Maar de Rotterdammers konden ook in Almelo tegen Heracles niet de hoogste versnelling vinden: 1-1.

Door Mikos Gouka



Feyenoord werd zeker na rust nauwelijks gevaarlijk. Dit keer had Nicolai Jørgensen van trainer Dick Advocaat de plek als diepe spits gekregen. De 30-jarige Deen zag de laatste maanden vanaf de zijkant dat het met zijn concurrenten Lucas Pratto, Robert Bozenik en Bryan Linssen niet liep bij Feyenoord. Op het door de spits zo verfoeide kunstgras mocht Jørgensen het weer eens laten zien. De spits had voor de pauze een grote kans op 0-1. Op aangeven van Luis Sinisterra liet zijn schot te wensen over en Janis Blaswich stopte de poging. Even later probeerde Jørgensen het met een balletje achter het standbeen op aangeven van Lutsharel Geertruida, maar ook dit keer zonder resultaat.



Steven Berghuis kreeg nog een grote kans, maar zijn inzet van binnen het zestienmetergebied werd gekeerd door een verdediger van Heracles. Feyenoord had de controle, combineerde af en toe vlotjes, maar zoals vaker bleek het verschil uitdrukken in doelpunten een probleem.

Heracles werd amper gevaarlijk, alleen in de openingsfase moest Justin Bijlow zich strekken om een poging van Delano Burgzorg te keren. Na rust moest de doelman van Jong Oranje meer aan de bak. Hij keerde kort achter elkaar vakkundig inzetten van Burgzorg en invaller Sinan Bakis.

Inmiddels was het bij de Rotterdammers ook duidelijk dat Vitesse aan het worstelen was tegen Fortuna Sittard. Dat bood opeens perspectief om de vierde plek nog te veroveren, zeker in de wetenschap dat de ploeg uit Arnhem op de slotdag nog tegen Ajax speelt.

Dan moest Feyenoord wel in Almelo winnen. Orkun Kökcü schoot de 0-1 binnen en terwijl de ploeg de treffer vierde, gaf assistent John de Wolf de tussenstand van Vitesse door aan Eric Botteghin. In Sittard stond Vitesse met 3-2 achter en dat zou betekenen dat Feyenoord het gat zou verkleinen tot twee punten.



Maar kort na de openingstreffer was het alweer gelijk. Arbiter Manschot gaf wel heel makkelijk een strafschop aan Heracles voor een struikelpartij van Ismail Azzaoui. De gelijkmaker kwam uiteindelijk van Bakis vanaf de strafschopstip: 1-1.

Feyenoord had een doelpunt nodig, maar Nicolai Jørgensen vroeg om een wissel. Advocaat stemde toe en haalde ook Sinisterra naar de kant. Met Bozenik en Mark Diemers moest Feyenoord op jacht naar de winst. Ook Kökcü vroeg om een wissel, Joao Teixeira was zijn vervanger.

Het leverde nog twee kansen op. Haps gaf voor en Bozenik kopte naast, hetzelfde gebeurde toen Toornstra voor gaf en Berghuis wilde afronden. Tot overmaat van ramp maakte Vitesse in Sittard ook nog 3-3.

Advocaat vond het geen penalty: ‘VAR is blind’

Ook Advocaat had na afloop zijn bedenkingen bij de aan Heracles toegekende strafschop. ,,Als je daar een penalty voor geeft dan maakt de scheidsrechter een fout en is de VAR ook blind”, aldus de trainer van Feyenoord na het zien van de beelden bij ESPN. ,,Dit is toch helemaal geen penalty. Men heeft niet door wat ze ermee aanrichten door deze bal op de stip te leggen. Die jongen loopt gewoon mee, verliest de bal en struikelt over zijn eigen voeten. Ik vond de scheidsrechter verder goed fluiten, maar dit was wel een foutje van hem.”

