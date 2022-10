Feyenoord klimt na verdiende zege in Alkmaar naar tweede plaats, AZ is koppositie kwijt

Door Mikos Gouka



De winstpartij tegen AZ kan Feyenoord veel meer brengen dan drie belangrijke punten. De Rotterdammers achterhaalden de koploper uit Alkmaar en met het resterende kwartet wedstrijden tot de start van het WK is er alle perspectief om de ploeg van Pascal Jansen voorlopig achter zich te laten.



Met Fortuna Sittard, FC Volendam, Cambuur en Excelsior als resterende opponenten tot de lange winterstop ingaat, heeft Feyenoord een serieuze kans om de volle mep aan punten te veroveren tot de break van het WK. Natuurlijk, wedstrijden worden niet op papier gewonnen maar op het veld, maar het Feyenoord dat AZ klopte in Alkmaar maakte een vastberaden indruk en raakte ook niet in de war na de 1-0 achterstand.

AZ benutte namelijk de eerste mogelijkheid. Pantelis Hatzidiakos verscheen op de achterlijn en zijn voorzet werd binnengekopt door spits Jens Odgaard, die geen moeite had om Marcus Pedersen in de lucht te kloppen. Orkun Kökçü maakte zich in woord en gebaar boos op de Noorse verdediger, maar het chagrijn verdween snel bij de speler die eenmalig zijn aanvoerdersband inleverde bij Gernot Trauner omdat hij geen boegbeeld wilde zijn bij de One Love-campagne die de LHBTI-gemeenschap een hart onder de riem wil steken.

Kökçü mocht een strafschop nemen nadat Sam Beukema wel erg duidelijk spits Santiago Gimenez binnen de beruchte lijnen had gevloerd. Keeper Hobie Verhulst koos voor zijn rechterhoek maar de international van Turkije plaatste de bal vakkundig in de andere hoek.

AZ en Feyenoord hielden elkaar redelijk in evenwicht, al was Sebastian Szymanski namens de Rotterdammers al een keer heel gevaarlijk geweest met een schot langs Verhulst tegen de binnenkant van de paal. De Rotterdammers vreesden kort na rust even voor een achterstand toen Jesper Karlsson alleen voor Justin Bijlow verscheen. De keeper van Feyenoord redde bekwaam en zag vervolgens Dani de Wit met het hoofd scoren maar arbiter Danny Makkelie annuleerde de goal omdat de Zweedse aanvaller in buitenspelpositie had gestaan op het moment dat hij voor Bijlow was verschenen.

Even later was het raak aan de andere kant. Szymanski schoot en Verhulst verslikte zich in de poging: 1-2. De Rotterdammers hadden waar ze voor waren gekomen, de voorsprong die de ploeg op de ranglijst naast AZ zou brengen. Slot wist dat zijn spelers dit seizoen al met regelmaat een voorsprong uit handen gaven. Tegen PSV, FC Midtjylland uit en thuis, in de Goffert tegen NEC. AZ drong aan, maar kreeg geen kansen. En de schitterende uithaal van Danilo, ingevallen voor Gimenez, betekende de beslissing. De Braziliaan kogelde de bal vanaf zo'n 25 meter schitterend in de bovenhoek naast Verhulst en de 1-3 betekende de nekslag voor AZ, dat de Rotterdammers op de ranglijst op basis van een beter doelsaldo voorbij ziet komen.



PSV, dat eerder vandaag met 6-1 won van FC Utrecht, staat na tien speelrondes een punt boven Feyenoord en AZ. De koppositie kan vanavond zelfs voor de huidige nummer vier Ajax zijn, als de ploeg van Alfred Schreuder in de Johan Cruijff Arena wint van Excelsior.

